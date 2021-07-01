В четверг, 1 июля Верховная Рада в очередной раз соберется на пленарное заседание, трансляцию которого можно посмотреть на Фактах ICTV.

На заседании народные избранники обсудят повышение пенсий гражданам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, а также увеличение алиментов на ребенка.

В первом чтении также рассмотрят ряд важных законопроектов, в частности о приведении Уголовного кодекса в соответствие с Конституцией Украины вопрос обеспечения равноправия граждан и налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов.

Во втором чтении нардепы обратят внимание на проект закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве и законопроект относительно направлений антикоррупционной политики государства на ближайшие годы.

Отдельно будет рассмотрен вопрос ратификации важных международных соглашений с правительством Французской республики.

Подробнее об этих сделках и других законопроектах, которые рассмотрит Верховная Рада 1 июля, читайте на Фактах ICTV.