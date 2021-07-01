Повышение пенсий чернобыльцам: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, который вводит изменения в закон О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Глава государства подписал законопроект вечером 30 июня, который Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 29 июня 2021 года.

Документ определяет минимальный размер выплаты по инвалидности, которая наступила из-за увечья, болезни или пенсии из-за потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы.

В частности, выплаты для лиц с I группой инвалидности должны быть не менее 6 тыс. грн, со II группой — 4,8 тыс. грн, с III группой и детей с инвалидностью — 3,7 тыс. гн.

В то же время вводится государственная адресная помощь к пенсии для лиц, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других ядерных аварий или военных учениях с применением ядерного оружия и в результате этого получили инвалидность.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. Однако положение относительно минимального размера выплат за инвалидность, болезнь, пенсию из-за потери кормильца и адресной помощи вступают в силу с 1 июля 2021 года.