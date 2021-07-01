Рада отменила режим свободной экономической зоны Крым

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №5502-д об отмене режима свободной экономической зоны Крым.

Благодаря этому решению закон О создании свободной экономической зоны Крым и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины признали утратившим силу.

В новом законе закреплено право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на оккупированной территории.

Но предприниматели и юридические лица, местом жительства которых является Крым, могут заниматься хозяйственной деятельностью только после того, как они изменят свой налоговый адрес на другую территорию Украины.

Также в законе закреплена норма, что возобновление водоснабжения в Крым запрещается до его полной деоккупации.

Кроме того, принятый документ предусматривает, что граждане Украины имеют право свободно и беспрепятственно въезжать на временно оккупированную территорию и выезжать из нее только через контрольные пункты въезда-выезда.

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Иностранцы и лица без гражданства смогут въезжать и выезжать из оккупированных территорий только через КПВВ, где происходит временный пограничный контроль при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства и специального разрешения.