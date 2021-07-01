В Украине ужесточили ответственность за домашнее насилие, в том числе совершенное по признаку пола. Соответствующий законопроект №3908-1 1 июля приняла Верховная Рада. За проголосовали 336 народных депутатов.

За совершение домашнего насилия предусматривается штраф от 170 до 340 грн, или общественные работы (30-40 часов), или административный арест до 10 суток.

Если правонарушение осуществляется повторно, наказание усиливается. Штраф увеличится и составит от 370 до 680 грн, общественные работы будут назначать от 40 до 60 часов, а срок ареста продлят до 15 суток.

Законопроект №3908-1 предусматривает, что во время прохождения сборов военнослужащие будут нести ответственность за насилие на общих основаниях, а не на основе дисциплинарного устава, как это было раньше.

Это касается также полиции, представителей начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований.

Также в соответствии с законом, рассмотрение дел о насилии может происходить без правонарушителя, если ему об этом сообщили должным образом.

Кроме того, документ устанавливает, что средства за выполнение общественных работ направляют пострадавшему.