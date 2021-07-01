Украина в НАТО — это страх детства для России: главное из интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью украинским журналистам. Глава государства объяснил, почему украинцы и россияне не один народ, почему Россию так интересует членство Украины в НАТО, а также поделился, готов ли он встретиться с Путиным.

Почему украинцы и русские — не один народ

По мнению президента, граждане Украины и России имеют много общего — победа над фашизмом, трагедии, история, соседство, родственные связи.

Глава государства надеется, что что-то общее может быть и в будущем, если не прекратится тотальное разделение стран. Однако, по словам Зеленского, украинцы и россияне — точно не один народ.

— Повторю еще раз, мы не один народ. Были бы мы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг… У каждого из нас свой путь. Но цель у нас действительно должна быть одна — закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории.

Встреча с Путиным

Глава государства заявил о готовности к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, если его интересует обсуждение важных вопросов, которые напрямую касаются двух государств.

— В любом случае, подготовка к этому непростому матчу продолжается.

Россияне не хотят эскалации

По мнению президента, российский народ также ожидает завершения войны на Донбассе. Россияне не хотят эскалации, о чем свидетельствовал их открытый интерес, когда Зеленский предложил Путину Встретиться для поиска мира.

Глава государства подчеркнул, что на общество давит пропаганда, дезинформирует и порождает ненависть к соседям.

— Мы прекрасно понимаем, что сегодня общество не может ставить вопрос открыто о войне и о цене войны. Но мы также понимаем, что в российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины.

Почему членство Украины в НАТО так волнует Москву

Зеленский не сомневается, что европейский и евроатлантический курс Украины очень волнует Россию. Однако наше государство самостоятельно выбирает, как реализовывать национальные интересы.

Президент выразил мнение, что вступление Украины в НАТО это для РФ как “страх с детства”.