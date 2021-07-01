Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если его действительно интересует решение кризисных вопросов в украинско-российских отношениях.

Глава государства отметил, что у нас в стране популярна фраза ничего об Украине без Украины. По его мнению, именно так и работает сейчас украинское государство и это доказывают события, происходящие на глобальной политической арене.

— Уже 12 июля состоится моя личная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. В конце июля будут прямые переговоры с президентом США Джо Байденом. Я готов встретиться и с Путиным — если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России, — заявил президент.

В то же время глава государства отметил, что его не цепляет фраза президента Российской Федерации “смысл говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне”.

— Я никогда не живу в стереотипах. Это выглядит так, если бы я, например, сказал: а зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?

Зеленский также прокомментировал тот факт, что много жителей России болеют за сборную Украины на Чемпионате Европы по футболу. По его мнению, русский народ точно не хочет эскалаций и кровавых экспансий.

— Машина пропаганды, которая уже давно работает в России, загоняет людей в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям. Но если эту пропаганду и все искусственные агрессивные процессы убрать, ситуация будет выглядеть совсем иначе, — считает украинский президент.

Зеленский допускает, что президент России может выйти из-под влияния этой пропагандистской картины. По его мнению, тогда будет очевидно, что президентам Украины и РФ есть о чем разговаривать.