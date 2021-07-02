2 июля депутаты Верховной Рады не смогли отменить принятие во втором чтении и в целом законопроекта №3711-д О внесении изменений в закон О судоустройстве и статусе судей и некоторых законов о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

К рассмотрению от депутатов поступило два законопроекта с требованием отменить решение – №3711-д-П и №3711-д-П1. Их авторы настаивали на том, что закон приняли с нарушением требований Конституции Украины и регламента Верховной Рады.

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы рассмотрел предложения депутатов и предложил им определиться путем принятия или отклонения.

В результате законопроекты набрали только 33 и 35 голосов.

Закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, которая прекратила работу в 2019 году, Верховная Рада приняла 29 июня.

Документом предусматривается, что решающий голос в формировании ВККС будут иметь независимые международные эксперты.

В ее состав будут входить 16 членов, которых будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса на четыре года. Восемь из них будут назначать из числа судей или судей в отставке.

Комиссия сможет начать работу только в том случае, если будет отобрано как минимум 11 членов.

Евросоюз сразу отреагировал на принятие закона №3711-д и заявил, что готов назначить своих экспертов для отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Фото: Верховная Рада