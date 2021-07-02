Пленарное заседание Верховной Рады в пятницу, 2 июля, традиционно начнется в 10.00 с часа вопросов к правительству.

Народные депутаты заслушают министра аграрной политики Романа Лещенко, который расскажет о состоянии нормативно-правового и организационного обеспечения внедрения рынка земли в Украине.

После этого народные депутаты рассмотрят ряд документов в первом чтении. Среди них законопроект №3758 о внесении изменений в законы Украины относительно некоторых аспектов реализации принципов академической доброчестности (антиплагиаторский закон).

На повестке дня Верховной Рады ІХ созыва есть также проект закона относительно усовершенствования законодательства в сфере охотничьего хозяйства и охоты (№3200, 3200-1) и внесение изменений в некоторые законы относительно предупреждения злоупотреблений на оптовых энергетических рынках (№5322, 5322-1).

А еще нардепы рассмотрят внесение изменений в закон О телевидении и радиовещании относительно противодействия информационной войне (№4188).