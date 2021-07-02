Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 2 июля

Верховна Рада

Верховная Рада Украины соберется на пленарное заседание традиционно в 10.00. Свой рабочий день народные депутаты начнут с часа вопросов к правительству.

За трибуной в парламенте с докладом выступит министр аграрной политики Роман Лещенко, который расскажет о запуске земельной реформы в Украине с 1 июля.

Трансляция заседания Верховной Рады ІХ созыва

Среди ряда важных законопроектов, которые есть в повестке дня Верховной Рады ІХ созыва, внесение изменений в законы Украины относительно некоторых аспектов реализации принципов академической доброчестности (антиплагиаторский закон).

Кроме того, народные депутаты планируют рассмотреть внесение изменений в некоторые законы относительно предупреждения злоупотреблений на оптовых энергетических рынках и внесение изменений в закон О телевидении и радиовещании относительно противодействия информационной войне.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка