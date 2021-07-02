Верховная Рада Украины соберется на пленарное заседание традиционно в 10.00. Свой рабочий день народные депутаты начнут с часа вопросов к правительству.

За трибуной в парламенте с докладом выступит министр аграрной политики Роман Лещенко, который расскажет о запуске земельной реформы в Украине с 1 июля.

Трансляция заседания Верховной Рады ІХ созыва

Среди ряда важных законопроектов, которые есть в повестке дня Верховной Рады ІХ созыва, внесение изменений в законы Украины относительно некоторых аспектов реализации принципов академической доброчестности (антиплагиаторский закон).

Кроме того, народные депутаты планируют рассмотреть внесение изменений в некоторые законы относительно предупреждения злоупотреблений на оптовых энергетических рынках и внесение изменений в закон О телевидении и радиовещании относительно противодействия информационной войне.