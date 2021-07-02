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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Отопительный сезон начнется вовремя, без срывов – Шмыгаль

Денис Шмигаль

Отопительный сезон 2021-2022 годов в Украине начнется вовремя, в определенные законодательством сроки, без срывов.

В этом заверил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

– Подготовка к отопительному сезону начата. Изданы соответствующие распоряжения правительства. Этот вопрос находится на моем контроле лично и профильных министерств – Министерства развития общин и территорий и Министерства энергетики, – отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас профильные ведомства совместно с НАК Нафтогазом решают вопросы подготовки и запуска ТЭЦ к отопительному сезону.

В июне Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла проект постановления, согласно которому отныне тарифы на теплоснабжение и горячую воду будет определять местная власть.

Однако это не будет касаться предприятий по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках.

Фото: Правительственный портал

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