Министерство обороны заявило, что корабли Российской Федерации игнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна и не приближались к нему.

По данным Главного управления разведки Минобороны, распространенное в российских СМИ сообщение о готовности РФ оказать помощь украинскому судну ОД-2592 — очередной информационное действие России.

В Минобороны отметили, что эту информацию начали распространять тогда, когда судно уже взял на буксир корабль морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

В то же время ракетный крейсер Ивановец ЧФ и пограничный сторожевой корабль Безупречный пограничной службы ФСБ РФ не приближались к украинскому судна, несмотря на получение сигнала бедствия.

Ночью 3 июля украинское судно ОД-2592 потерпело крушение в акватории Черного моря вблизи Тендеровской косы. В корабле отказал двигатель, поэтому судно было обесточено.

По словам представителя ГНСУ Натальи Гуменюк, в таком случае судно могло только передавать сигнал SOS. Экипаж корабля подал сигнал, чтобы другие судна сообщили власти Украины о необходимой помощи. Сейчас жизни членов экипажа ничего не угрожает.