Таран рассказал о новой обуви для женщин-военных на парад ко Дню независимости

Министр обороны Украины Андрей Таран после скандала относительно женских каблуков встретился с курсантками столичного университета, которые будут участвовать в военном параде ко Дню независимости.

Во время встречи он выслушал их замечания и пожелания по парадной форме одежды, в частности, обуви, регламентированной приказом Минобороны от 2017 года.

Руководство столичного военно-учебного заведения провело опрос среди курсанток. Около 99% участников выразили желание шагать в парадной форме.

Министр дал поручение заместителю рассмотреть возможность закупки образцов экспериментальных моделей обуви специально к 30-й годовщине Дня независимости.

Глава Минобороны отметил, что новая обувь должна быть доскональной и эргономичной, а также ее должны изготовить в кратчайшие сроки.

Если использование этой партии обуви будет иметь положительные отзывы, то такую ​​модель могут закупить для всего личного состава женщин-военных.

В Министерстве обороны Украины напомнили, что ведомство сейчас почти с нуля организовывает вещевое обеспечение военных женщин. Первоначально руководство закупает белье, униформу и обувь.

Недавно произошел скандал с женскими каблуками в Министерстве обороны. В начале июля Минобороны обнародовало фотографию по подготовке к параду Дня Независимости, на котором женщины-военные шагали в туфлях.

Это фото вызвало ряд негативных реакций — украинцы обвиняли Минобороны в сексизме и народные депутаты назвали этот факт неуважением к ВСУ Украины.