Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает определения и подтверждения даты встречи Байдена и Зеленского в ближайшее время.

— Нам было предложено конец июля, но мы не получили еще конкретных дней, когда это должно произойти. Впрочем, мы ждем подтверждения даты уже скоро, — рассказал Кулеба на пресс-конференции в понедельник.

Министр рассказал, что сейчас администрация Байдена активно работает вместе с Украиной над подготовкой визита.

По словам Кулебы, в центре внимания президентов окажутся вопросы безопасности, а именно Нормандский формат, Донбасс, Крым, а также вопросы американских инвестиций и развитие торговли.

Рассмотрят и вопросы реформ в Украине, рассказал политик и добавил, что кроме переговоров с администрацией предусмотрены и контакты по линии МВФ, встречи с общественностью и прочее.

— Это не просто визит к президенту Байдену, это визит в Америку в широком смысле, — подытожил Кулеба.

Глава МИД рассказал, что сейчас обсуждается вопрос того, какой может быть роль США в процессе прекращения российской агрессии.