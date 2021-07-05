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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Нет никакого единого народа: Кулеба об украинцах, русских и белорусах

кулеба дмитро

Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую страна заплатит. Об этом во время форума Украина 30. Международная политика сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, пока Украина не является членом большого Альянса, она должна окружить себя альянсами с дружественными государствами.

– За последние полтора года мы создали квадригу Украины и Турции, ассоциированное трио Украины, Грузии и Молдовы, люблинский треугольник Украины, Польши и Литвы, – отметил глава МИД.

По убеждению Дмитрия Кулебы, треугольник имеет и гораздо более широкий контекст, поскольку является важным элементом усиления роли Украины в Центральной Европе.

– Здесь, в Центральной Европе, мы свои. И нет никакого единого народа русских, украинцев и белорусов. Если и есть миф о трех братских народах в нашей части Европы, то это, скорее, миф о лехе, чехе и русе, который был стертый из истории, – заметил он.

Фото: УНИАН

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