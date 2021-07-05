Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую страна заплатит. Об этом во время форума Украина 30. Международная политика сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, пока Украина не является членом большого Альянса, она должна окружить себя альянсами с дружественными государствами.

– За последние полтора года мы создали квадригу Украины и Турции, ассоциированное трио Украины, Грузии и Молдовы, люблинский треугольник Украины, Польши и Литвы, – отметил глава МИД.

По убеждению Дмитрия Кулебы, треугольник имеет и гораздо более широкий контекст, поскольку является важным элементом усиления роли Украины в Центральной Европе.