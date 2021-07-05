Патрульных, остановивших авто депутата Брагара, отстранили от службы — Нацполиция

После инцидента с народным депутатом Украины Евгением Брагаром, которого в эти выходные остановили патрульные полицейские, продолжается служебное расследование.

Об этом заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Он подтвердил, что правоохранители, причастные к конфликту, и даже их руководители сейчас отстранены от службы.

— Я лично встретился с Евгением Брагаром и выслушал его позицию. Мы выступаем за законность и объективность. В случае установления нарушений со стороны полицейских они будут привлечены к ответственности по закону, — заявил Игорь Клименко.

Накануне факт служебного расследования по данному инциденту на своей странице в Facebook подтвердил и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Скандал с Евгением Брагаром

О том, что патрульные полицейские остановили Toyota Camry, водителем которого оказался народный депутат Евгений Брагар, стало известно вечером 3 июля.

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы. Как заявил сам нардеп, причиной остановки стало отсутствие освещения государственного номера.

— Несколько раз с выключенной боди-камерой они намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения, — пояснил Евгений Брагар.

После этого вместе с патрульными депутат поехал к врачу-наркологу, который провел необходимую экспертизу. Впоследствии Брагар самостоятельно посетил еще одну лабораторию: экспресс-результаты показали отрицательный результат.

Фото: Евгений Брагар