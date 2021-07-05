Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

На данный момент в этом перечне находится 204 человека.

Согласно обновлениям, в список вошел Губерниев, российский режиссер Олег Джураев, российская актриса и телеведущая Анна Пескова и российский актер Роман Юрченко.

Отметим, ранее в интервью спортивному изданию Губерниев заявил, что “установки на русском языке” якобы помогли сборной Украины добиться успеха на Евро-2020.

До этого в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, попал российский певец Филипп Киркоров. Но уже вскоре, по представлению СБУ, его исключили из этого списка.

Читайте ОАСК открыл дело по иску Моргенштерна к СБУ

Фото: Дмитрий Губерниев