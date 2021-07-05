Заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве, примут участие несколько десятков стран.

Джапарова заявила, что перечень стран пока что держат в секрете, поскольку Россия использует все свои рычаги влияния, а также шантаж, чтобы дискредитировать платформу.

Целью России является то, чтобы саммит посетило как можно меньше стран.

По словам Эмине Джапаровой, сейчас страны разделились на три категории.

Первая категория подтвердила свое участие официальной нотой. Вторая — это страны, которые подтвердили свое участие, и сейчас определяются с уровнем представительства.

Третья категория еще не определилась окончательно с самим участием в Крымской платформе.

Об этом Джапарова рассказала на Всеукраинском форуме Украина 30. Международная политика, и добавила, что ко второй категории относятся Германия и Франция.

Политик заявила, что саммит завершится подписанием важного документа.

— Саммит завершится подписанием амбициозного документа — Крымской декларации, или Крымской Хартии. Мы сейчас работаем с партнерами над названием, — сообщила чиновник.

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