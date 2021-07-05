В 2014 году была другая ситуация, но сейчас Украина готова к гипотетическому наступлению страны-агрессора, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— Несмотря на то, что ко всему подготовиться невозможно, к основным вызовам, которые можно оценить, Украина готова, — подчеркнул он.

По его словам, ситуация в корне изменилась по сравнению с 2014 годом, поскольку сейчас Украина имеет другую армию и другое вооружение, у нее появились сильные страны-партнеры: Канада, США и Великобритания.

Секретарь СНБО подчеркнул, что политика Кремля за это время не изменилась, потому что РФ придерживается той же доктрины – это постоянная война, поиск внешнего врага, иначе у них очень быстро происходит развал.

По оценкам Минобороны, сейчас Россия продолжает удерживать около 80 тыс. личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у различных участков границы с Украиной.

А в Азово-Черноморском регионе все еще остаются корабли и катера, переброшенные на усиление российской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии.