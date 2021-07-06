Делегация России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прервала участие в заседании в Вене (Австрия). Глава российской делегации Петр Толстой обвинил межпарламентскую организацию в якобы нарушении регламента и политизированных решениях.

После этого он вышел из зала. Часть участников должна была присоединиться к заседанию по видеоконференции.

— Если хотите принимать политизированные решения, мы в этом участвовать не можем, — заявил Толстой.

По его версии, решения принимаются двумя третями голосов членов ассамблеи, а не двумя третями депутатов, принимающих участие в заседании — онлайн или очно.

Спор относительно якобы политизированных решений вспыхнул вокруг оценок действий РФ относительно Украины и оккупированного Крыма, а также осуждения действий режима Александра Лукашенко по отношению к белорусской оппозиции.

Документы поддержали 126 и 122 члена ассамблеи соответственно. По мнению российской делегации, это противоречило регламенту.

Отметим, Россия продолжает поддерживать режим Лукашенко в Беларуси. В частности, президент РФ Владимир Путин осенью 2020 года одобрил для Лукашенко кредит в размере $1,5 млрд, который якобы должен был пойти на обслуживание белорусского госдолга.

Кроме этого, Россия годами отстаивает позицию, что Крым якобы не был оккупирован, а вернулся в “родную гавань”. И это несмотря на непризнание полуострова российским и продолжающимися санкциями. На недавней пресс-конференции Путин заявил, что не видит проблемы в том, что международное сообщество не признает оккупированный Крым частью России.