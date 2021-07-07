Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о наращивании войск РФ возле украинских границ в оккупированном Крыму, Черном и Азовском морях. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что приветствуют это решение.

В МИД подчеркнули, что утверждение документа подтвердило единство международного сообщества, которое осуждает агрессию России против Украины. Резолюцию инициировала делегация Верховной Рады в ПА ОБСЕ.

В документе ПА ОБСЕ призвала Кремль прекратить оккупацию Крымского полуострова, вывести войска и технику с его территории, прекратить призывать в армию жителей Крыма, а также снять любые ограничения на судоходство в Черном и Азовском морях.

По словам главы парламентской делегации Украины Никиты Потураева, резолюция осуждает оккупацию Крыма и ОРДЛО, военные преступления российских властей, армии и наемников, нарушение прав человека на временно оккупированных территориях Украины, милитаризацию Крыма и незаконную паспортизацию украинцев в ОРДЛО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал документ важным вкладом в преодоление кризиса безопасности Европы, вызванного российской агрессией против Украины

— Документ способствует выполнению предыдущих резолюций Ассамблеи и фиксирует, что агрессия России против Украины грубо нарушает основополагающие принципы ОБСЕ, — сообщил глава МИД.

Напомним, российская делегация в ПА ОБСЕ покинула заседание из-за резолюции, которую якобы приняли с нарушением регламента. Глава делегации Петр Толстой назвал документ “русофобским”.