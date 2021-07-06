Россия реконструирует в Крыму инфраструктуру хранилищ ядерных боеголовок советских времен. Об этом во время форума Украина 30. Международная политика сообщила первый заместитель министра МИД Украины Эмине Джапарова.

– На полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия, – подчеркнула она.

По ее словам, Россия превращает территорию Крыма и окружающих его вод в свой военный форпост в Азово-Черноморском регионе, поэтому постоянно увеличивает количество военнослужащих и техники в оккупированном Крыму.

– Недавно Кремль пошел еще дальше – под видом военных учений на полгода закрыл часть Черного моря, в том числе и в направлении Керченского пролива, для иностранных военных кораблей и государственных судов. Кроме того, российский президент предоставил Росгвардии право блокировать акватории Черного и Азовского морей, – отметила Эмине Джапарова.

По ее убеждению, это создает существенные препятствия для международной навигации, угрожает безопасности и стабильности в Украине, в мире и в Юго-Восточной Европе.

В МИД указывают на нарушение Российской Федерацией международного гуманитарного права, поскольку население украинского полуострова используют для пополнения армии.

Так, с начала оккупации около 30 тыс. граждан Украины были призваны на военную службу РФ.

– Россия проводит искусственную и сознательную замену состава населения Крыма – вытесняет нелояльных и замещает их сотнями тысяч граждан, чем фактически совершает военное преступление, – убеждена первый заместитель министра МИД Украины.

5 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о шантаже предполагаемых участников Крымской платформы со стороны России. По его словам, Российская Федерация вынуждает представителей этих стран не участвовать в платформе.

Фото: МИД Украины