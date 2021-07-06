У нас общие ценности и стремления: Зеленский об отношениях Украины и Литвы

Литва является надежным и постоянным партнером Украины. Именно она одной из первых осудила российскую аннексию Крыма и официально заявила о готовности поддержать вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время визита в Вильнюс, поздравив литовцев с Днем государственности.

— Украина и Литва не имеют общей границы, но мы имеем самое главное — общие ценности, общие интересы и общие стремления, а следовательно — совместный путь к успешному общему завтра, — отметил глава государства.

Владимир Зеленский заверил, что Украина благодарна Литве за поддержку и со своей стороны всегда готова одной из первых прийти на помощь.

Президент убежден, что только государство, которое имеет большую историю собственной государственности, высоко ее ценит и знает, что такое бороться за свою независимость, может так искренне поддерживать государственность другой страны, уважать ее борьбу и защиту своей независимости.

Со своей стороны президент Литвы Гитанас Науседа накануне заявил, что Украина имеет шансы стать членом Европейского Союза не ранее, чем через 10 лет. Но это может произойти быстрее, чем через 30 лет.