Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

У нас общие ценности и стремления: Зеленский об отношениях Украины и Литвы

зеленський науседа

Литва является надежным и постоянным партнером Украины. Именно она одной из первых осудила российскую аннексию Крыма и официально заявила о готовности поддержать вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время визита в Вильнюс, поздравив литовцев с Днем государственности.

— Украина и Литва не имеют общей границы, но мы имеем самое главное — общие ценности, общие интересы и общие стремления, а следовательно — совместный путь к успешному общему завтра, — отметил глава государства.

Владимир Зеленский заверил, что Украина благодарна Литве за поддержку и со своей стороны всегда готова одной из первых прийти на помощь.

Президент убежден, что только государство, которое имеет большую историю собственной государственности, высоко ее ценит и знает, что такое бороться за свою независимость, может так искренне поддерживать государственность другой страны, уважать ее борьбу и защиту своей независимости.

Со своей стороны президент Литвы Гитанас Науседа накануне заявил, что Украина имеет шансы стать членом Европейского Союза не ранее, чем через 10 лет. Но это может произойти быстрее, чем через 30 лет.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка