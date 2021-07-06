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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

В Украине перестали работать сайты президента и НАБУ

Володимир Зеленський з телефоном

Вечером 6 июля перестал работать сайт Офиса президента Украины. Аналогичную ситуацию пользователи обнаружили и с сайтом НАБУ.

Специалисты не исключают технических неполадок в работе сайтов.

По состоянию на 20.00 не работают следующие ресурсы:

  • Офис президента;
  • СБУ;
  • НАБУ;
  • Государственной службы специальной связи и защиты;
  • Службы внешней разведки.

При попытке загрузить страницы сайтов браузер выдает сообщение Не удается получить доступ к сайту.

В киберполиции уже подтвердили, что неполадки с сайтами Офиса президента Украины и НАБУ не стоит связывать с хакерскими атаками.

— К нам никто не обращался. Если бы это была атака, мы бы знали. Это означает, что сайты имеют чисто технические проблемы, — говорится в сообщении.

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