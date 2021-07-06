В Украине перестали работать сайты президента и НАБУ

Вечером 6 июля перестал работать сайт Офиса президента Украины. Аналогичную ситуацию пользователи обнаружили и с сайтом НАБУ.

Специалисты не исключают технических неполадок в работе сайтов.

По состоянию на 20.00 не работают следующие ресурсы:

Офис президента;

СБУ;

НАБУ;

Государственной службы специальной связи и защиты;

Службы внешней разведки.

При попытке загрузить страницы сайтов браузер выдает сообщение Не удается получить доступ к сайту.

В киберполиции уже подтвердили, что неполадки с сайтами Офиса президента Украины и НАБУ не стоит связывать с хакерскими атаками.