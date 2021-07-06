В Украине перестали работать сайты президента и НАБУ

Вечером 6 июля перестал работать сайт Офиса президента Украины. Аналогичную ситуацию пользователи обнаружили и с сайтом НАБУ.
Специалисты не исключают технических неполадок в работе сайтов.
По состоянию на 20.00 не работают следующие ресурсы:
- Офис президента;
- СБУ;
- НАБУ;
- Государственной службы специальной связи и защиты;
- Службы внешней разведки.
При попытке загрузить страницы сайтов браузер выдает сообщение Не удается получить доступ к сайту.
В киберполиции уже подтвердили, что неполадки с сайтами Офиса президента Украины и НАБУ не стоит связывать с хакерскими атаками.
— К нам никто не обращался. Если бы это была атака, мы бы знали. Это означает, что сайты имеют чисто технические проблемы, — говорится в сообщении.