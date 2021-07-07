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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Ко Дню Независимости: в Украине могут амнистировать более тысячи осужденных

Ко Дню Независимости: в Украине могут амнистировать более тысячи осужденных

Верховной Раде рекомендуют принять законопроект №5249 об амнистии по случаю 30-летия независимости Украины. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Закон предлагает амнистировать наиболее социально незащищенных и уязвимых заключенных, а именно:

  • несовершеннолетних;
  • женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетних детей или детей, признанных лицами с инвалидностью;
  • лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп;
  • больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями;
  • лиц, достигших пенсионного возраста;
  • участников боевых действий.

По каждому осужденному суд будет принимать решение индивидуально, а основным критериями для амнистии являются:

  • незначительная общественная опасность деяний, которые совершил осужденный;
  • объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т.д.);
  • значительный срок отбытого осужденными лицами наказания на момент провозглашения амнистии.

По сообщению Министерства юстиции, в случае принятия законопроекта могут освободить 1 046 человек. Также 135 осужденным условно могут сократить половину не отбытой части наказания.

Как заявили в комитете, это позволит уменьшить расходы на содержание осужденных в исправительных учреждениях.

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Источник: Верховная Рада

Фото: Pexels

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