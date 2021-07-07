Верховной Раде рекомендуют принять законопроект №5249 об амнистии по случаю 30-летия независимости Украины. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
Закон предлагает амнистировать наиболее социально незащищенных и уязвимых заключенных, а именно:
- несовершеннолетних;
- женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетних детей или детей, признанных лицами с инвалидностью;
- лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп;
- больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями;
- лиц, достигших пенсионного возраста;
- участников боевых действий.
По каждому осужденному суд будет принимать решение индивидуально, а основным критериями для амнистии являются:
- незначительная общественная опасность деяний, которые совершил осужденный;
- объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т.д.);
- значительный срок отбытого осужденными лицами наказания на момент провозглашения амнистии.
По сообщению Министерства юстиции, в случае принятия законопроекта могут освободить 1 046 человек. Также 135 осужденным условно могут сократить половину не отбытой части наказания.
Как заявили в комитете, это позволит уменьшить расходы на содержание осужденных в исправительных учреждениях.