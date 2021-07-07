Верховной Раде рекомендуют принять законопроект №5249 об амнистии по случаю 30-летия независимости Украины. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Закон предлагает амнистировать наиболее социально незащищенных и уязвимых заключенных, а именно:

несовершеннолетних;

женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетних детей или детей, признанных лицами с инвалидностью;

лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп;

больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями;

лиц, достигших пенсионного возраста;

участников боевых действий.

По каждому осужденному суд будет принимать решение индивидуально, а основным критериями для амнистии являются:

незначительная общественная опасность деяний, которые совершил осужденный;

объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т.д.);

значительный срок отбытого осужденными лицами наказания на момент провозглашения амнистии.

По сообщению Министерства юстиции, в случае принятия законопроекта могут освободить 1 046 человек. Также 135 осужденным условно могут сократить половину не отбытой части наказания.

Как заявили в комитете, это позволит уменьшить расходы на содержание осужденных в исправительных учреждениях.