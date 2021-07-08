Министр обороны Украины Андрей Таран предложил членам НАТО провести испытания новейших средств радиоэлектронной борьбы на российских системах РЭБ, которые РФ тестирует на оккупированных украинских территориях.

— Мы сможем предоставить штаб-квартире НАТО информацию, скажем так, для увеличения способности действовать и наблюдать странам Альянса на территории Украины. Также важно совместное получение информации, которую можно использовать против российской агрессии, — сказал Таран на конференции по вопросам реформ в Украине в Литве.

Таран напомнил, что РФ постоянно использует оккупированный Донбасс, как полигон для тестирования своих военных разработок и призвал партнеров предоставить новейшие средства радиоэлектронной борьбы, чтобы Украина проверила их в реальном противостоянии российскому вооружению.

— Мы приглашаем вас предоставлять нам новые системы для того, чтобы протестировать их возможности в борьбе с российскими системами РЭБ в современной войне, — заявил деятель.

Министр заявил, что в Украине есть определенные пробелы в противоракетной и противовоздушной защите, в ВМС, а также в системе раннего предупреждения.

Хотя страна активно внедряет стандарты НАТО в закупке коммуникационных систем и радиостанций, вопрос противоракетной обороны остается самой большой проблемой для Украины.