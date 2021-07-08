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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Таран предложил НАТО тестировать свои разработки против российских систем РЭБ на Донбассе

Андрій Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран предложил членам НАТО провести испытания новейших средств радиоэлектронной борьбы на российских системах РЭБ, которые РФ тестирует на оккупированных украинских территориях.

— Мы сможем предоставить штаб-квартире НАТО информацию, скажем так, для увеличения способности действовать и наблюдать странам Альянса на территории Украины. Также важно совместное получение информации, которую можно использовать против российской агрессии, — сказал Таран на конференции по вопросам реформ в Украине в Литве.

Таран напомнил, что РФ постоянно использует оккупированный Донбасс, как полигон для тестирования своих военных разработок и призвал партнеров предоставить новейшие средства радиоэлектронной борьбы, чтобы Украина проверила их в реальном противостоянии российскому вооружению.

— Мы приглашаем вас предоставлять нам новые системы для того, чтобы протестировать их возможности в борьбе с российскими системами РЭБ в современной войне, — заявил деятель.

Министр заявил, что в Украине есть определенные пробелы в противоракетной и противовоздушной защите, в ВМС, а также в системе раннего предупреждения.

Хотя страна активно внедряет стандарты НАТО в закупке коммуникационных систем и радиостанций, вопрос противоракетной обороны остается самой большой проблемой для Украины.

Фото: Минобороны

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