У Европейского Союза есть достаточно рычагов влияния для противодействия Северному потоку-2. Этому не может помешать даже то, что строительство газопровода находится на завершающем этапе.

Такое убеждение премьер-министр Денис Шмыгаль высказал в интервью литовским журналистам.

– Даже если Северный поток заработает, компетентные органы ЕС могут ограничить использование Газпромом трубопроводов Опал и Евгал, которые являются наземными продолжениями как Северного потока, так и Северного потока-2 в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС, – отметил Денис Шмыгаль.

Глава правительства отмечает: Северный поток-2 является энергетическим оружием Кремля не только против Украины, но и против Европы и США.

– Этот проект в долгосрочной перспективе является деструктивным для всех, ведь содержит ряд угроз. Главной из них является безопасность, – считает он.

Однако Денис Шмыгаль обещает, что для противодействия этому проекту Украина будет привлекать как можно больше сторон.

Так, премьер-министр благодарен Европейскому совету за решение продлить срок действия экономических санкций в отношении РФ до января 2022 года.

Северный поток-2 строится из России в Германию по дну Балтийского моря с целью прямых поставок газа в Европу.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Германию будет обсуждать вопрос строительства газопровода с канцлером Ангелой Меркель.

Источник: LRT