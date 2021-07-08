В Киеве демонтируют памятник о дружбе с Москвой

В Голосеевском районе столицы демонтируют памятник о дружбе Киева с Москвой.

Соответствующее решение 8 июля приняли депутаты Киевского городского совета. На демонтаж памятника у коммунальщиков есть 30 дней.

Такую инициативу на рассмотрение горсовета предложила член партии Голос Алина Михайлова. Ее поддержали 72 депутата из 120.

В полном составе не голосовала лишь фракция ОПЗЖ.

— Сам знак будет передан на хранение в Голосеевскую РГА — чтобы в будущем он стал экспонатом музея тоталитаризма.

Памятный знак о дружбе Киева с Москвой был установлен в августе 2001 года на улице Маршала Якубовского.

Источник: Голос