Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

В Киеве демонтируют памятник о дружбе с Москвой

В Киеве демонтируют памятник о дружбе с Москвой

В Голосеевском районе столицы демонтируют памятник о дружбе Киева с Москвой.

Соответствующее решение 8 июля приняли депутаты Киевского городского совета. На демонтаж памятника у коммунальщиков есть 30 дней.

Такую инициативу на рассмотрение горсовета предложила член партии Голос Алина Михайлова. Ее поддержали 72 депутата из 120.

В полном составе не голосовала лишь фракция ОПЗЖ.

— Сам знак будет передан на хранение в Голосеевскую РГА — чтобы в будущем он стал экспонатом музея тоталитаризма.

Памятный знак о дружбе Киева с Москвой был установлен в августе 2001 года на улице Маршала Якубовского.

Источник: Голос

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка