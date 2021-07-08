Украинская армия является одной из самых мощных в Европе — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмигаль назвал украинскую армию одной из самых мощных армий среди европейских государств.

В интервью литовским журналистам он отметил, что реформа Вооруженных сил Украины продолжается.

Важную роль в достижении военных успехов премьер отводит сотрудничеству со странами-членами Североатлантического альянса.

— Можно с уверенностью сказать, что Украина способна должным образом реагировать на любую агрессию против нашей страны. В настоящее время украинская армия является одной из самых профессиональных и мощных в Европе. Это не только заслуга Украины, но и результат сотрудничества с членами НАТО.

Денис Шмигаль также отметил, что обороноспособность Украины повышают и совместные учения со стратегическими партнерами.

В частности, речь идет о Sea Breeze 2021 — крупнейших военных учениях в истории независимой Украины.

В учениях Sea Breeze 2021 принимают участие более 5 тыс. военных, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.

Они проходят в Одессе, Очакове, на Днестровском лимане, Кинбурнской косе, на островах Змеиный и Первомайский, а также в других регионах Украины, и продлятся до 10 июля.

Источник: LRT