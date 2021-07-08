Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект закона №4333, предусматривающий усиление ответственности за незаконное выселение человека из жилья.

Законопроект предусматривает внесение изменений в 162 статью Уголовного кодекса Украины и его целью является усовершенствовать уголовное законодательство в вопросе противодействия незаконному выселению из жилья.

Статью хотят дополнить двумя частями. Новая часть предусматривает наказание за незаконное выселение из жилья в виде штрафа от 10 до 15 ты. необлагаемых минимумов доходов граждан или тюремного заключения сроком от трех до шести лет.

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В следующей правке говорится, что часть третья статьи 162 предусматривает штраф от 15 до 20 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или заключение от пяти до восьми лет за действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом, а также за действия с применением или угрозой применения насилия.

Стрельба из-за квартиры

7 июля в столице 38-летний мужчина устроил стрельбу, в ходе которой ранил полицейского и цивильного гражданина.

После этого он закрылся в своей квартире и поджег ее. Стрелка задержали, квартиру потушили, а он рассказал о причинах своего поступка.

По словам задержанного, в тот день к нему пришли представители исполнительной службы, чтобы отобрать жилье, а он начал обороняться и выстрелил в правоохранителей.

Родственники рассказали, что квартиру у него пытались забрать незаконно, а суд выиграли мошенники.