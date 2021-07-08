Президент Украины Владимир Зеленский ветировал и вернул обратно в Верховную Раду законопроект №3711-д, который предусматривает возобновление работы ВККС, то есть Высшей квалификационной комиссии судей.

Законопроект на подпись Глава государства получил 5 июля, а 8 июля вернул в парламент со своими предложениями.

В этот же день проект закона направили на рассмотрение в Комитет по вопросам правовой политики.

Причиной наложения вето стало противоречие поправок №453 и №409. Одна из них утверждает, что решающий голос имеют международные эксперты, а другая говорит, что для назначения нового члена ВККС необходимо два голоса украинских и международных экспертов.

Предложение президента предусматривает устранение противоречий и установление правила, ВККС приобретает полномочия при условии назначения не менее 11 членов, из которых по меньшей мере шестеро являются судьями или судьями в отставке.

Закон о возобновлении работы ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей прекратила свое существование в 2019 году.

29 июня Верховная Рада приняла решение о возобновлении ее работы.

В тексте закона говорится, что решающий голос в формировании состава ВККС имеют независимые международные эксперты.

В состав самой комиссии должны входить 16 членов, которых будет назначать Высший совет правосудия на срок четыре года.