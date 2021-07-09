Верховная Рада может рассмотреть предложения главы государства Владимира Зеленского к закону №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Парламент может рассмотреть закон на следующей пленарной неделе с 13 по 16 июля.

Об этом сообщил представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский в эфире телеканала Украина 24.

— Думаю, что на следующей пленарной неделе у нас есть все основания рассмотреть и учесть предложения президента, и ожидать, что закон будет подписан председателем Верховной Рады и президентом, вступит в силу и мы разблокируем процесс работы ВККС, – заявил Вениславский.

По его словам, Зеленский ветировал этот закон, потому что в нем были допущены неточности. Также он допускает, что неточности появились благодаря усилиям других политиков.

— Из-за усилий политических оппонентов, которые системно выступают против судебной реформы, возникла коллизия межу двумя нормами касательно участия международных экспертов и порядка принятия ими решения в конкурсной комиссии… Если прочесть внимательно вето президента, то предложения как раз и направлены на усовершенствование и улучшение текста закона, – сказал Вениславский.

Напомним, 29 июня парламент принял законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Спикер парламента заявлял, что президент наложит вето на этот закон из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов.

Зеленский 8 июля наложил вето на этот законопроект и вернул его в парламент со своими предложениями.

Причиной наложения вето стало противоречие поправок №453 и №409. Одна из них утверждает, что решающий голос имеют международные эксперты, а другая говорит, что для назначения нового члена ВККС необходимо два голоса украинских и международных экспертов.