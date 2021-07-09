Российская Федерация никогда не была посредником в конфликте на Востоке Украины. Она разожгла этот конфликт и продолжает его подпитывать.

Об этом заявил и.о. временно поверенного в делах США в ОБСЕ Джеймс Донеган на заседании Постоянного совета ОБСЕ 8 июля.

Он призвал Кремль вывести свои войска с Востока Украины.

— Одно остается очень ясным. Россия не является и никогда не была посредником в этом конфликте. Соединенные Штаты призывают Россию отказаться от своего непродуктивного и вредного подхода к конфликту, который она разожгла, и вывести свои войска и технику с Востока Украины, — сказал Донеган.

По словам американского дипломата, Кремль использует Трехстороннюю контактную группу для предотвращения прогресса в решении конфликта на Донбассе. Таким образом Россия пытается помешать евроатлантическому выбору Украины.

— Мы все видим российскую хитрость, которая заключается в том, чтобы заставить Украину к прямым переговорам с марионетками Москвы. Обструкционистской подход России к мирным переговорам разоблачает ее истинный мотив разжигания насилия на Востоке Украины — бессмысленные попытки помешать свободно избранному пути Украины к полной интеграции с евроатлантическим сообществом, — заявил Донеган.

Отдельно он призвал Москву прекратить оккупацию Крыма и жестокое обращение с крымскими татарами, этническими украинцами и другими жителями полуострова.

— Пришло время России прекратить свою авантюру в Украине, вернуться к обязательствам, которые она взяла на себя в рамках ОБСЕ, и выполнить свои обязательства по минским договоренностям и в рамках других соглашений, — отметил американский дипломат.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский не исключает вероятность создания нового формата для урегулирования ситуации на Донбассе и привлечения к нему США.