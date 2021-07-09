Глава государства Владимир Зеленский назначил главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлану Онищук. До этого она работала заместителем главы ОГА.

Соответствующий указ № 281/2021 Зеленский подписал 8 июля.

Среди приоритетов для новой главы ОГА президент назвал развитие инфраструктуры и туристического потенциала области, а также привлечение инвестиций.

Светлана Онищук родилась в 1984 году в поселке Заболотов Ивано-Франковской области. В 2002 году окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум по специальности бухгалтерский учет. В 2005 году — Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника по специальности правоведение. Она является доктором наук по госуправлению.

Трудовую деятельность Светлана Онищук начала в 2002 году как юридический консультант частной агрофирмы. С 2012 года работала на различных должностях в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях. С сентября 2019 года — заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА.

За день до этого, 7 июля, Кабинет министров одобрил увольнение главы Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука. Он занимал должность 7,5 месяца.