В Офисе президента произошли кадровые изменения. 9 июля Владимир Зеленский подписал четыре указа о назначении и три об увольнении.

Главной новостью стало увольнение пресс-секретаря Юлии Мендель и назначения на его должность журналиста Сергея Никифорова.

— По результатам отбора и собеседования после завершения всех процедур, необходимых для оформления на должность пресс-секретаря президента Украины назначен Сергей Никифоров, — говорится в сообщении.

В администрации надеются, что журналистский опыт Никифорова поможет построить удачную коммуникацию со СМИ.

Заместителем руководителя ОП в гуманитарном направлении стал Алексей Днепров. Юрия Костюка с заместителя руководителя ОП повысили до советника президента.

Аппарат Офиса Президента возглавила Мария Витушок, которая раньше работала в Кабмине, СНБО и Администрации президента.

— Владимир Зеленский убежден, что сочетание опыта и новых творческих подходов позволит усилить Офис Президента и активизировать работу по соответствующим направлениям, — говорится в сообщении.

О том, что Юлия Мендель планирует покинуть пост, стало известно еще в апреле. Тогда в Офисе президента сообщали, что она продолжит работать в команде, однако возглавит направление взаимодействия с иностранными СМИ.

Однако 9 июля ОП появился лишь указ о ее увольнении, а о назначении на новую должность — тишина.

Зато ее место занял телеведущий канала Украина 24, 35-летний Сергей Никифоров. Что известно о Сергее Никифорове, смотрите в материале.

Фото: Юлия Мендель, Сергей Никифоров