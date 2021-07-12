Санкционные вопросы будут рассматриваться на очередном заседании Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 16 июля, сообщил на брифинге после совещания секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Оно будет проведено в одном из областных центров. Где именно это будет происходить, будет ясно завтра, – уточнил он, добавив, что это будет первое выездное заседание в регионах.

Это будут вопросы национальной безопасности, недр и санкционной политики, но, возможно, будут также определенные новости и по закону о так называемых олигархах.

На вопрос о том, когда СНБО сможет огласить список олигархов, он попросил дождаться заседания в пятницу.

– Я думаю, что вы услышите определенные новости по этому поводу, — сказал Данилов.

Окончательную повестку дня должен утвердить президент Владимир Зеленский.

18 июня СНБО ввел санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Данилов тогда сказал, что санкции против Фирташа ввели из-за его участия в титановом бизнесе, а также поставок сырья на оборонные предприятия РФ.

Бизнесмен Павел Фукс, по данным СНБО, причастен к незаконному получению 19 лицензий на добычу углеводородов.

Фото: РНБО