Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на статью президента России Владимира Путина об Украине. Он назвал это переписыванием истории.

Об этом Ткаченко написал в Telegram.

— Владимир Путин написал крайне объемную и патетическую статью о якобы единстве россиян и украинцев. Более того, он решил перейти на украинский, чтобы рассказать украинцем свою трактовку истории. Впрочем, эта трактовка не отличается особой оригинальностью. — отметил министр.

По его словам, переписывать украинскую историю начали еще русские цари, а их последователи это продолжили.

— Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название Русь своей Московии. Так же продолжил это во времена убийства правды Сталин, который не только вновь рассказывал о “колыбели братских народов”, но и наглядно показал свое отношение к “братским народам” путем Голодомора, массовых депортаций и других геноцидных практик, — написал Ткаченко.

Министр отметил, что подобные практики продолжаются в сегодняшней России.

— Такая трактовка правды известна сейчас и в России, которая по конституции якобы гарантирует право на самоопределение и свободу всем народам, оказавшимся в составе РФ, но в реальности — пренебрегает правами национальных меньшинств, принципами демократии, толерантности и равенства. Вот вам и “братство народов” по-русски. Мы об этом знаем, поэтому заберите его себе, — отметил Ткаченко.

Он также посоветовал помнить о реальных действиях России сегодня — это война, сеяние вражды и пропаганда.