Стефанчук анонсировал возможное проведение внеочередной сессии Рады

Верховная Рада может в августе собраться на внеочередную сессию, прогнозирует первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, текущая пленарная неделя последняя, но, “вероятно, нас ожидает еще минимум торжественное заседание 24 августа”.

— И возможна еще одна внеочередная сессия, посвященная тем или иным важным для государства вопросам, — уточнил Стефанчук во время согласительного совета.

Поэтому он обратился к председателям комитетов с просьбой проанализировать план законопроектных работ, какова ситуация в работе с Кабмином и другими субъектами законодательной инициативы, чтобы иметь представление о возможности его выполнения до конца года.

На текущей пленарной неделе Верховная Рада соберется на два внеочередных заседания — 13 и 15 июля.

Во вторник нардепы рассмотрят законы о легализации медицинского каннабиса и штрафы за контрабанду, а в четверг — электронные админуслуги, экологический блок о защите лесов и уменьшении вредных выбросов.

Фото: Руслан Стефанчук