В течение последней недели пленарных заседаний пятой сессии Верховная Рада Украины намерена рассмотреть ряд законопроектов относительно судебной реформы.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. По его словам, ВР планирует рассмотреть законопроекты №5068 и №5069, относящиеся к деятельности Высшего совета правосудия.

Разумков отметил, что на законодательные инициативы о внесении изменений о порядке избрания на должности членов Высшего совета правосудия, и деятельности дисциплинарных инспекторов и установления ответственности за неисполнение законных требований инспектора может потребоваться много времени.

По словам председателя Верховной Рады, во время пленарных заседаний народные депутаты обычно рассматривают много законопроектов, однако не всегда их можно пройти за пленарную неделю.

В то же время Разумков отметил, что на этой неделе могут провести несколько внеочередных заседаний Верховной Рады. Скорее всего, они могут состояться 13 и 15 июля.

Фото: Верховная Рада