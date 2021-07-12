Информация о якобы намерении Совета национальной безопасности и обороны создать реестр запрещенных СМИ не соответствует действительности. При этом разрабатывается методология запрета в Украине СМИ, которые ранее попали под санкции.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов журналистам в Киеве 12 июля.

— Вы помните, что один молодой человек, который по просьбе своей организации включен в рабочую группу, заявил о том, что якобы аппарат СНБО должен создать какой-то санкционный реестр с запретом СМИ — это совершенно не отвечает действительности… Мы этим вопросом не занимаемся, — сказал он.

Он добавил, что СНБО сейчас приводит в соответствие список СМИ, которые уже не первый год находятся под санкциями.

— Но нормативно-правовой инструмент, каким образом к ним должны быть применены эти санкции, не разработан, — заявил Данилов.

По его словам, речь идет о техническом и технологическом обеспечении этого процесса.

— Это не о свободе слова, это не какие-то ограничения, это те (СМИ — Ред.), по отношению к которым санкции уже введены. Провайдеры должны все это отработать для того, чтобы мы были уверены, что они не работают на нашей территории, — заявил секретарь СНБО.

Он напомнил, что речь идет о большом перечне, среди которых телеканалы NewsOne и ZIK, а также социальные сети.

Данилов подчеркнул, что СНБО рассматривает вопросы “негативных процессов”, которые происходят в Facebook, Telegram, но речи о блокировке этих приложений быть не может.