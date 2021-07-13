13 июля депутаты Верховной Рады во время внеочередного заседания рассмотрели в первом чтении и приняли за основу президентский проект закона №5420 относительно криминализации контрабанды товаров, в том числе и подакцизных, а также недостоверного декларирования товаров.

Пока нарушения таможенных правил в Украине регулируются Таможенным кодексом.

Недекларирование товаров или перемещение их через границу Украины вне таможенного контроля карается штрафом в размере 100% стоимости товаров (транспортных средств) с их конфискацией.

Однако это не обеспечивает надлежащую превентивную функцию, считают народные депутаты, поэтому у людей не исчезает желание в дальнейшем заниматься противоправной деятельностью.

Кроме того, такие действия негативно влияют на наполнение бюджета.

Государственная казначейская служба Украины подсчитала, что в январе-декабре 2020 года поступления таможенных платежей составили 296 959,2 млн грн, что меньше запланированных на 28 511,8 млн грн.

Инициаторы запронопроекта считают, что отсутствие уголовной ответственности за незаконное перемещение товаров (в том числе подакцизных) через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля и вне таможенного контроля, а также недостоверное декларирование товаров способствует увеличению в государстве сектора теневой экономики, популяризирует среди предпринимателей использование в ведении бизнеса незаконных средств и приемов.

В связи с этим, инициаторы законопроекта предлагают установить уголовную ответственность, поскольку санкции Таможенного кодекса не сдерживают людей от противоправного поведения.

Это позволит, в частности, обеспечить качественный сбор доказательств, поскольку сроки досудебного расследования уголовного производства в случае, если не сообщено лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, значительно длительнее сроков административного производства.