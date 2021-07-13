Начал писать на украинском — это уже хорошо: Зеленский о статье Путина

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал статью Владимира Путина, посвященную Украине.

Он заявил, что в ближайшее время вместе с командой ознакомится с текстом статьи, после чего будет готов ответить на нее.

— Если президент Российской Федерации уже начал писать на украинском, значит мы все правильно делаем, — заявил Владимир Зеленский.

Также президент Украины добавил, что некоторые моменты из статьи он готов обсудить с Путиным лично.

Зеленский заявил, что готов предоставить президенту РФ немало материалов, которые он сможет использовать в своей статье об Украине.

Статья Путина об Украине

“Историческая” статья Владимира Путина была опубликована на сайте российского Кремля в понедельник, 12 июля.

Текст статьи объясняет “историческое единство” украинцев с россиянами, повторяя пропагандистские нарративы относительно нашего государства.

Путин в очередной раз не признал вторжение РФ на территорию Украины весной 2014 года и добавил, что “начинает убеждаться в том, что Донбасс не нужен официальному Киеву”.