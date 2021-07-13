Встреча нормандской четверки откладывается из-за позиции РФ — Зеленский

Украина делает все для того, чтобы состоялась следующая встреча в нормандском формате. Но она откладывается из-за позиции Российской Федерации.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

— Нормандская встреча должна быть. Сейчас немецкой стороной наработаны кластеры — это шаги по практическому воплощению в жизнь минского процесса. Они согласованы Францией и мы их поддерживаем. Но мы видим, что откладывается нормандская встреча из-за позиции РФ. Это важно, что мы втроем это понимаем, — заявил президент.

В конце мая этого года президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что согласовал с президентами РФ и Украины встречу в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.

По его мнению, решение по урегулированию ситуации на Донбассе нужно искать именно в этом формате, поскольку альтернатив ему нет.

Позже глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия договаривается о проведении встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки. По его словам, Украина и Франция к ней готовы.