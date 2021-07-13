Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель 12 июля провели встречу в Берлине. Во время совместного брифинга лидеры сделали несколько важных заявлений.

Они касались Северного потока-2, продолжения транзита газа через Украину в Европу после достройки газопровода и урегулирования ситуации на Донбассе.

Какое значение имела встреча Зеленского и Меркель для Украины и о чем свидетельствуют заявления лидеров — читайте в материале.

Северный поток-2 и транзит газа через Украину

Строительство и введение в эксплуатацию российского газопровода Северный поток-2 были одной из главных тем брифинга Зеленского и Меркель.

Президент Украины настаивал на том, что газопровод представляет потенциальную угрозу для безопасности в регионе. А украинский маршрут транспортировки газа в Европу является действительно весомым сдерживающим фактором для России.

Позже он заявил, что после запуска российского газопровода Северный поток-2 Украина должна иметь гарантии нормального газоснабжения на 10-15 лет.

Со своей стороны канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться страной-транзитером газа и после запуска Северного потока-2. Она даже пообещала обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко в комментарии Фактам ICTV говорит: по информации американских и немецких источников, тема компенсаций потерь Украине в случае запуска Северного потока-2 обсуждалась, обсуждается и будет обсуждаться.

По его словам, сейчас есть несколько вариантов реагирования на проблему газопровода. Один из них действительно предусматривает продление транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему и после 2024 года.

Хотя, по мнению политолога, переговоры об этом нужно проводить не с президентом США Джо Байденом, а с президентом РФ Владимиром Путиным.

— С американцами можно обсуждать проблему компенсаций. А вот о продлении транзита необходимо говорить с российской стороной. Только так, потому что другого варианта здесь нет, — убежден эксперт.

Владимир Фесенко считает, что шансы на возобновление таких переговоров есть, ведь Германия заинтересована в этом, для нее выгодно сохранять различные пути доставки газа в Европу.

В любом случае политолог отмечает, что переговоры относительно возможных компенсаций для Украины только начинаются, но это не мешает параллельно говорить с российской стороной о продлении транзита газа на минимальном уровне через Украину.

Нормандский формат и привлечение США

Во время совместного брифинга с Ангелой Меркель Владимир Зеленский призвал партнеров Украины оказать давление на Россию для проведения встречи в нормандском формате.

Он объяснил, что Украина делает все для того, чтобы следующая встреча состоялась, но она откладывается из-за позиции Российской Федерации.

По мнению политолога Владимира Фесенко, попробовать провести встречу в нормандском формате можно.

— Меркель для этого имеет достаточный авторитет. Кроме того, у нее специфические отношения с Путиным, ведь они, можно сказать, являются ветеранами нормандского формата. А вот когда Ангела Меркель покинет пост канцлера, может возникнуть вопрос: а нужен ли вообще этот формат, возможно, его нужно обновить и так далее, — объясняет эксперт.

Сейчас же, по словам политолога, проблема заключается в том, что Владимир Путин может ждать выборов нового канцлера. Это его обычная тактика. Такая ситуация уже была, когда он ждал проведения выборов в Украине и не соглашался участвовать во встрече нормандской четверки.

Поэтому, к сожалению, есть риски, что президент РФ будет блокировать переговоры и в дальнейшем.

Интересным был еще один тезис Владимира Зеленского о том, что нормандский формат может быть не только площадкой для урегулирования ситуации на Донбассе, но и имеет потенциал стать местом, где будут обсуждать энергетическую безопасность Украины.

Однако Владимир Фесенко не уверен, что Владимир Путин на это согласится, поскольку Россия хочет проводить такие переговоры отдельно.

Кроме того, политолог обращает внимание на то, что ранее переговоры о поставках газа в Европу происходили с участием Украины, РФ и Европейского Союза. Поэтому эксперт не исключает, что сейчас также придется восстанавливать этот формат.

Что касается желания Владимира Зеленского привлечь Соединенные Штаты Америки к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Донбассе, то эксперт отмечает, что этот вопрос пока остается открытым.

— Я думаю, что россияне будут смотреть, как дальше будут развиваться отношения между США и РФ, между Байденом и Путиным. Уже в зависимости от этого может решаться вопрос об участии Штатов в нормандском формате.

Но Владимир Фесенко добавляет: необходимо понимать, хотят ли этого США. Ведь несмотря на то, что они не принимают прямого участия в этом формате, американцы постоянно присутствовали в переговорах по Донбассу, правда отдельно.

У них был отдельный канал переговоров с русскими, которого сейчас нет. Но есть вероятность, что именно его могут восстановить.

Тем временем 15 июля в Белом доме состоится встреча Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. По информации СМИ, канцлер обсудит с американским лидером ситуацию относительно Украины и газопровода Северный поток-2.

Также есть информация о том, что Германия наработала компромиссный план, концепция которого будет направлена на то, чтобы сделать более заметной помощь Украине.