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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Четкого видения нет: французский посол оценил возможность деоккупации Крыма

Четкого видения нет: французский посол оценил возможность деоккупации Крыма

Франция поддерживает украинскую инициативу Крымская платформа, однако вернуть аннексированный Крым может оказаться более сложной задачей, чем восстановить контроль над оккупированным Донбассом.

Такое убеждение в одном из интервью высказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Он добавил, что пока никто не имеет четкого видения, как деоккупировать Крым.

Крымскую платформу французский дипломат назвал “площадкой для обмена мнений” в поисках действенных решений.

— Идем шаг за шагом: увидим, что выйдет из платформы. Нужно обмениваться мнениями с коллегами, нужно слушать, конечно, украинские властти. И нужно помнить, что Крым был незаконно аннексирован Россией, — подчеркнул Этьен де Понсен.

Отметим, что Францию на первой встрече участников Крымской платформы будет представлять министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Он посетит Украину 24 августа в рамках празднования 30-летия Независимости.

Источник: Suspilne

Фото: Depositphotos

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