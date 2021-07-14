Соцсеть Facebook вернула пост посла Украины в Чешской республике с критикой статьи Путина, который удалила накануне из будто-бы языка вражды.

14 июля украинский посол Евгений Перебийнос сообщил об этом на личной странице.

— Фейсбук вернул мой пост на место. Пишут, что не так поняли) Спасибо всем за поддержку, — написал дипломат.

Пост, который пытался удалить Facebook не содержал названия ни одной национальности, однако социальная сеть назвала его таким, который разжигает ненависть и вражду.

В нем Перебийнос отрицает слова Путина о единстве народов и их родстве.

— Какой одиннарод? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают, — написал политик.

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После удаления Перебийнис отреагировал последующей публикацией с вопросом о том, какое слово противоречит правилам Facebook и разжигает вражду.

Фото: Евгений Перебийнос