14 июля состоится очередное пленарное заседание депутатов Верховной Рады, которое традиционно начнется в 10.00.

На повестке дня — много важных законопроектов, а также работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

В среду повторное первое чтение пройдут следующие законопроекты:

№2713-д, о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей;

№5202, об организациях водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель;

№3236-1, о внесении изменений в статью 3 декрета Кабинета министров Украины О государственной пошлине по приведению в соответствие размера ставок на некоторые нотариальные действия;

О государственной пошлине по приведению в соответствие размера ставок на некоторые нотариальные действия; №2805-д, о внесении изменений в законы относительно функционирования и обращения аграрных расписок.

В первом чтении нардепы рассмотрят законопроекты, регулирующие звание ветеранов войны, повышающие эффективность деятельности органов прокуратуры, регулирующие вопросы лицензирования субъектов хозяйствования, которые производят этиловый спирт.

Также на повестке дня в первом чтении — проекты законов:

№5464, о внесении изменений в закон Об альтернативных видах топлива по развитию производства биометана;

№5440, о внесении изменений в закон Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции;

№3986, о паспорте гражданина Украины в форме книжечки;

№4504, о территориальной обороне Украины;

№4605, об установлении именных стипендий Верховной Рады;

№№4021, 4021-1, о дополнительном финансовом обеспечении педагогических и научно-педагогических работников на период действия карантина в Украине;

№№3077, 3077-1, о внесении изменений в закон Об образовании по обеспечению защиты языковых прав национальных меньшинств в Украине;

№№4648,4648-1, об обеспечении языковых прав коренных народов, национальных меньшинств Украины в сфере образования.

Во втором чтении рассмотрят не менее важные вопросы. В частности целый ряд проектов постановлений по переименованию сел в Украине.

Внимание нардепов сосредоточится на законопроектах об освобождении внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств, усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых и особенности предоставления электронных публичных услуг.

Кроме того, 14 июля народные избранники во втором чтении рассмотрят проекты законов об уточнении признаков преступлений в сфере служебной деятельности; противодействии дискриминации по признаку пола в рекламе; защите прав ребенка в случае задержания или содержания под стражей его родителей и стимулировании деятельности фермерских хозяйств.