14 июля народные депутаты в очередной раз соберутся на пленарное заседание, на котором рассмотрят целый ряд важных постановлений и законопроектов.

Запланированы также повторные первые чтения, работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Посмотреть трансляцию заседания Верховной Рады 14 июля можно на сайте Фактов ICTV.

Народные избранники в первом чтении рассмотрят законопроект о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей, проект закона про звания ветеранов войны, а также законопроект о внесении изменений в статью 3 декрета Кабмина О государственной пошлине относительно приведения в соответствие размера ставок на некоторые нотариальные действия.

Во втором чтении Верховная Рада обсудит законопроекты об обеспечении защиты языковых прав национальных меньшинств в Украине, дополнительное финансовое обеспечение педагогических и научно-педагогических работников на период карантина.

Подробнее о повестке дня Верховной Рады 14 июля, читайте в материале Фактов ICTV.