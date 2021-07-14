Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 14 июля

верховна рада

14 июля народные депутаты в очередной раз соберутся на пленарное заседание, на котором рассмотрят целый ряд важных постановлений и законопроектов.

Запланированы также повторные первые чтения, работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Посмотреть трансляцию заседания Верховной Рады 14 июля можно на сайте Фактов ICTV.

Народные избранники в первом чтении рассмотрят законопроект о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей, проект закона про звания ветеранов войны, а также законопроект о внесении изменений в статью 3 декрета Кабмина О государственной пошлине относительно приведения в соответствие размера ставок на некоторые нотариальные действия.

Во втором чтении Верховная Рада обсудит законопроекты об обеспечении защиты языковых прав национальных меньшинств в Украине, дополнительное финансовое обеспечение педагогических и научно-педагогических работников на период карантина.

Подробнее о повестке дня Верховной Рады 14 июля, читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка