Отмена указа по Тупицкому: Зеленский обжалует решение Верховного суда

Президент Владимир Зеленский обжалует решение Верховного суда по его указу об Александре Тупицком.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя сегодняшнее решение Кассационного административного суда в составе Верховного суда по Александру Тупицкому.

— Президент Украины неприятно удивлен решением Верховного суда. Мы считаем, что это решение не в пользу лично Тупицкого, а скорее в пользу старых порядков в судебной системе, — подчеркнул он.

По его словам, Зеленский сейчас активно пытается реформировать эту ветвь власти, и подтверждением тому является принятый сегодня законопроект о Высшем совете правосудия, однако ее представители это чувствуют и сопротивляются.

— Это откровенная попытка вернуть Тупицкого в Конституционный суд, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы и оставить старые схемы, — считает Никифоров.

Он сообщил, что у Зеленского есть 30 дней на обжалование этого решения, и он непременно воспользуется этим правом.

Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указ о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины, поскольку отдельные его судьи назначены еще Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу национальной безопасности.

29 марта в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступили иски, которыми оспаривается соответствующий указ президента.

14 июля Верховный суд удовлетворил иск Тупицкого и отменил указ №124/2021 О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины.

Однако это решение не является окончательным и будет обжаловано в Большой палате Верховного суда.