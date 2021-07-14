Отставка Авакова: решение поддержал правоохранительный комитет

14 июля отставку министра внутренних дел Арсена Авакова поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Решение было принято во время заседания комитета.

Члены комитета рекомендуют народным депутатам определиться по поводу отставки главы Министерства внутренних дел путем голосования.

Авакова приглашали на заседание, однако он не появился.

Аваков подал в отставку

Министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку 13 июля. Соответствующее заявление было зарегистрировано в Верховной Раде.

Глава министерства поблагодарил за совместную работу всех работников МВД, должность он занимал с 2014 года.

Нардепы будут голосовать за отставку Авакова 15 июля. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, что увольнение было собственной инициативой министра.

Между тем Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру на должность — Дениса Монастырского, главу Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.