Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 14 июля в 14.00. Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

В повестке дня только два законопроекта:

проект закона № 5141 — внесение изменений в закон О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений в отношении гарантий прав украинских и иностранных инвесторов;

проект закона № 5440 о внесении изменений в Закон Украины Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции.

Плановое заседание парламента началось в 10.00 14 июля. Во время него нардепы планируют рассмотреть ряд важных законопроектов.

В частности, повторное первое чтение пройдет закон о функционировании и обращении аграрных расписок, а также проект закона о налогообложении доходов от деятельности организаций по проведению лотерей и азартных игр.

Во втором чтении — закон о языковых правах коренных народов, о дополнительных выплатах педагогам во время действия карантина, о паспорте в форме книжечки и так далее.

Подробная повестка дня Верховной Рады 14 июля — в материале.